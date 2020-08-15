Росія оголосила в розшук кандидата в президенти Білорусі Цепкала і творця сайту "NEXTA" Путіло

Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило в розшук незареєстрованого кандидата в президенти Білорусі Валерія Цепкало і Степана Путіло, який створив Telegram-канал NEXTA, який повідомляє про події у Білорусі.

Про це передає Deutsche Welle з посиланням на росЗМІ та базу даних МВС РФ.

"Цепкало Валерій Вельяміновіч 1965 року народження, уродженець Гродно, розшукується, Путіло Степан Олександрович 1998 року народження, уродженець Мінської області, розшукується", - повідомляється в розшукових картках бази даних відомства.

У них також вказується, що Цепкало і Путіло оголошені в міждержавний розшук владою Білорусі.

Сьогодні також стало відомо про порушення в Білорусі кримінальної справи проти Цепкало, який підозрюється в отриманні хабара. Представник Цепкало Олексій Урбан повідомив, що заяву на нього написав один із проживаючих в Білорусі турецьких бізнесменів. Відповідна стаття Кримінального кодексу передбачає покарання до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, ЦВК Білорусі відмовилася зареєструвати Цепкало кандидатом на пост президента. Після цього він з дітьми поїхав до Москви, побоюючись кримінального переслідування. Його дружина Вероніка Цепкало приєдналася до штабу опозиційної кандидатки Світлани Тіхановської - головного опонента Олександра Лукашенка. Зараз Цепкало знаходиться в Україні.

Творець одного з найбільш популярних в Білорусі каналів NEXTA, 22-річний Степан Путіло з 2018 року проживає в Польщі.

У Білорусі вже майже тиждень тривають акції протесту і страйки, які почалися після президентських виборів 9 серпня. На виборах, за версією ЦВК, перемогу з результатом 80% голосів здобув Лукашенко.

У перші дні мітингів, за офіційними даними, було затримано майже 7 тис. осіб, двоє людей загинули. Відразу після виборів в країні був фактично заблокований інтернет, силовики при розгоні демонстрацій проявляли безпрецедентну жорстокість. На початку тижня Тихановська, яка не визнала результати виборів, була змушена покинути Білорусь.