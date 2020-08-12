Екскандидат у президенти Білорусі Цепкало оголосив про створення Фронту національного порятунку

Від початку серпня він перебуває в Україні.

Колишній претендент на посаду президента Білорусі, ексглава Парку високих технологій Валерій Цепкало оголосив про створення Фронту національного порятунку Республіки Білорусь.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

Метою Фронту екскандидат у президенти назвав мобілізацію білоруського народу на боротьбу проти порушення Конституції Республіки Білорусь і насильницького захоплення державної влади Олександром Лукашенком, боротьбу за збереження національного суверенітету, демократії та свободи Республіки Білорусь, а також захист демократичного вибору білоруського народу від масових і силових фальсифікацій з боку влади.

Нагадаємо, 14 липня Центрвиборчком Білорусі не зареєстрував Цепкала кандидатом у президенти через недостатню кількість достовірних підписів за його висунення. 16 липня Цепкало подав до Верховного суду скаргу на відмову в реєстрації кандидатом у президенти. Верховний суд скаргу відхилив.

24 липня стало відомо, що Цепкало покинув Білорусь і поїхав до Москви разом з дітьми через побоювання бути затриманим. Водночас дружина Цепкала залишилася в Білорусі та бере участь у виборчій кампанії кандидатки в президенти Світлани Тихановської.

2 серпня з’явилася інформація, що Цепкало виїхав з Росії і прибув у Київ.

Після виборів президента 9 серпня, які, за попередніми даними ЦВК Білорусі виграв Лукашенко, у країні почалися акції протестів.

У Мінську та в інших містах країни на вулицю вийшли десятки тисяч людей. Силовики проти них використовували світлошумові гранати, водомети і гумові кулі.

10 серпня МВС повідомило про першого загиблого. Також повідомляли про 5 тис. затриманих. МОЗ Білорусі заявляє про понад 250 травмованих.

Опозиційна кандидатка Світлана Тихановська виїхала до Литви. У її штабі кажуть, що від'їзд Тихановської організувала білоруська влада. Сама кандидатка це заперечує. 11 серпня в мережі було опубліковано відео, на якому Тихановська з аркуша читає звернення до білоруського народу і просить людей не виходити на вулиці.

Незважаючи на жорсткі розгони і затримування, масові акції у країні тривають.