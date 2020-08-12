​Економіка Британії увійшла в рецесію вперше за 11 років

Економіка Великої Британії з квітня по червень пережила найбільший спад за всю історію внаслідок обмежувальних заходів через поширення коронавірусу.

Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що британська економіка скоротилася на 20,4% порівняно з першими трьома місяцями.

Витрати домашніх господарств різко впали, оскільки магазини були змушені закритися. Виробництво на фабриках і будівництвах також знизилося. Найбільше від обмежень постраждав готельний сектор. Це підштовхнуло Британію до її першої технічної рецесії з 2009 року.

Управління національної статистики країни заявило, що економіка почала зростати знову в червні, коли урядові обмеження почали слабшати.

Нагадаємо, за оцінками Банку Англії, спричинена пандемією рецесія у Британії буде менш серйозною, ніж очікувалося, однак зросте безробіття. До кінця року близько 2,5 млн людей у країні можуть стати безробітними.

Економіка єврозони в другому кварталі скоротилася на 12,1%, що призвело до входження в найглибшу рецесію за всю історію. Економіка Іспанії впала на 18,5%, Франції - майже на 14% у другому кварталі, коли в обох країнах був локдаун. У першому кварталі ВВП Великобританії впав на 2,2%, що стало найгіршим показником з 1979 року.