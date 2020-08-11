Голови МЗС 8 країн Європи закликали владу Білорусі зупинити переслідування

Міністри закордонних справ Данії, Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії та Швеції спільною заявою відреагували на останні події у Білорусі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Дипломати заявили про серйозну стурбованість з приводу насильства щодо демонстрантів, які вийшли на вулиці у відповідь на повідомлення про фальсифікацію виборів.

"Президентські вибори, що відбулися в Білорусі 9 серпня 2020 року, не відповідали міжнародним зобов'язанням Білорусі і всесвітньо визнаним демократичним стандартам та верховенству права, а також не були вільними і справедливими", - заявили міністри.

Вони закликали білоруську владу припинити переслідування політичних опонентів, негайно звільнити всіх несправедливо затриманих і поважати права і свободи людини.

"Ми закликаємо білоруський уряд негайно вступити у справжній політичний діалог з опозицією, щоб уникнути подальшого застосування насильства", - йдеться у тексті заяви.

Нагадаємо, раніше міністри закордонних справ країн Люблінського трикутника (Литва, Польща, Україна) заявили, що глибоко стурбовані ескалацією ситуації в Білорусі після президентських виборів. Вони закликали владу утриматися від застосування сили та звільнити всіх затриманих.

У Білорусі, в неділю, 9 серпня, відбулися вибори президента. Перші протестні акції розпочалися відразу після оголошення екзитполів, згідно з якими чинний президент Олександр Лукашенко набирав близько 80% голосів, а його головна опонентка Світлана Тихановська, яка напередодні збирала велелюдні мітинги, лише близько 7%.

Протести тривали до пізньої ночі та охопили не тільки столицю, а й інші міста. Протестувальники та силовики влаштовували сутички, до мітингувальників застосувавали силу.