Сьогодні ввечері в Білорусі розпочалася нова хвиля протестів, біля 19:00 громадяни почали виходити на вулиці.

Про це повідомляє Тelegram-канал NEXTA.

Мітингувальників закликали розосередитіся и пересуватіся по місту невелика групами до 20 осіб.

"Ми знову виходімо на вулиці! Вчора Мінськ показавши всьому світові, що побороти чісленні и збройні сили карателів - абсолютно реально!", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у всіх обласних центрах країни повністю пропав мобільний інтернет. Білорусів просять використовувати VPN.

Також протестуючих попереджають про велику кількість охброєних силовиків на вулицях, зокрема - у Мінську. Так на вулиці Пушкінській вони, очевидно, готують засідку.

Раніше ОМОН розігнав людей, які принесли квіти до місця загибелі мирного демонстранта на Пушкінській.

Міліціянти ловлять та затримують випадкових людей і перехожих.

"На Пушкінській когось вже затримали. Намагайтеся не ходити поодинці! Групою в осіб 5 відбиватися від карателей куди простіше", - зазначається у повідомленні.

Також повідомляється про велику кількість воєнної техніки біля штабу опозиційної кандидатки в президенти Світлани Тихановської і закликають людей туди не йти.

Нагадаємо, сьогодні вдень у Мінську чоловік з плакатом "Припиніть убивати людей" зупинив потяг метро.

У країні другий день тривають акції протесту і сутички їх учасників із співробітниками правоохоронних структур після того, як на виборах президента, за попередніми даними ЦВК республіки, нинішній президент Олександр Лукашенко набрав 80,08% голосів, а його основна суперниця Тихановська - 10,9%.

У країні майже не працює інтернет, є перебої з доступом до ЗМІ, крім державних.

У столиці Білорусі та в інших містах країни на вулицю вийшли десятки тисяч людей. Силовики проти них використовували світлошумові гранати, водомети і гумові кулі. Увечері 10 серпня МВС повідомило про першого загиблого. Відомство вважає, що чоловік нібито невдало намагався кинути в ОМОН вибуховий пристрій. Також повідомляли про 3 тис. затриманих.

Сьогодні вранці стало відомо, що опозиційна кандидатка Світлана Тихановська поїхала до Литви. Пізніше було оприлюднено її два відеозвернення. У першому вона, зокрема, заявляє, що прийняла рішення виїхати з республіки "абсолютно самостійно". У другому закликала своїх прихильників не протистояти міліції та більше не виходити на площі, щоб не наражати своє життя на небезпеку. Коли саме були записані ці відео - до від'їзду Тихановської чи після - невідомо.