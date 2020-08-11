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Тихановська виїхала до Литви

У штабі опозиціонерки цієї інформації не коментують.

Опозиційна кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська перебуває в Литві.

Про це повідомив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус.

"Світлана Тихановська в безпеці. Вона в Литві", - написав він у твіттері.

У штабі опозиціонерки цієї інформації не коментують.

Раніше Лінкявічус повідомляв, що протягом кількох годин намагався додзвонитися до Тихановської. Її місцеперебування було невідомим навіть співробітникам кандидатки у президенти Білорусі.

До цього в білоруських Telegram-каналах почала з’являтися інформація про те, що Тихановську нібито утримують у ЦВК.

Напередодні штаб головної суперниці Лукашенка відмовився визнати результати виборів. Тихановська закликала громадян, які вважають, що їхній голос украли, не мовчати.

Вона наголосила, що, за даними з дільниць, де не було фальсифікацій, вона набрала близько 70-80% голосів. При цьому Тихановська зазначила, що сама вона не буде виходити на вулицю, бо це, на її думку, призведе до ескалації.

Також напередодні, 10 серпня, у КДБ Білорусі заявили про запобігання замаху на Тихановську. Фактично у КДБ повторили заяву самого Лукашенка про те, що отримали від штабу Тихановської повідомлення, що вони побоюються за життя кандидатки та бояться провокацій.

Нагадаємо, у неділю в Білорусі пройшли президентські вибори. За попередніми даними ЦВК, чинний президент країни Олександр Лукашенко набрав понад 80% голосів, Тихановська - близько 10%.

Після закриття виборчих дільниць по всій країні почалися масові акції протесту. У Мінську та інших містах країни на вулицю вийшли десятки тисяч людей, відбулися сутички з силовиками, які використовували проти протестувальників світлошумові гранати, водомети і гумові кулі.

Увечері 10 серпня МВС повідомило про першого загиблого на акціях протесту. Відомство вважає, що чоловік нібито невдало намагався кинути в ОМОН вибуховий пристрій.

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