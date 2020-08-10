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У Мінську поранено журналістку "Нашої ніви"

Вогонь відкрили військові у формі кольору хакі.

У Мінську поранено журналістку "Нашої ніви"

У Мінську, де другий день проходять протестні акції, поранено журналістку "Нашої Нiви" Наталію Лубневську.

Про це повідомляє білоруський ресурс TUT.BY.

"Це сталося на Кальварийській, було відкрито вогонь військовими в формі кольору хакі. Наталю везуть у лікарню, вона не відчуває ноги", - йдеться в повідомленні.

За словами чоловіка журналістки, зараз її везуть у лікарню швидкої медичної допомоги. Як повідомила сама Наталія, в неї потрапила гумова куля.

Нагадаємо, у неділю, 9 серпня, у Білорусі відбулися президентські вибори. Центральна виборча комісія Білорусі 10 серпня оголосила попередні результати виборів президента. За даними на ранок, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тихановська - 9,9%.

У Мінську відразу після закриття виборчих дільниць на проспекті Незалежності почали збиратися протестувальники. Відбулися жорсткі сутички ОМОНу з протестувальниками, які вийшли на вулиці, виступаючи проти оголошених владою підсумків виборів. На вулиці була виведена військова техніка. ОМОН застосував проти людей світлошумові гранати і сльозогінний газ.

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