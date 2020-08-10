Кримський архієпископ ПЦУ Климент став митрополитом
Кримський архієпископ ПЦУ Климент став митрополитом
Беларусь перед выбором. Что будет после 9 августа
Беларусь перед выбором. Что будет после 9 августа
У Білорусі пройшли президентські вибори (оновлено)
У Білорусі пройшли президентські вибори (оновлено)
Лукашенко против революции: кто кого?
Лукашенко против революции: кто кого?
Бейрут после взрыва. Что будет с Ливаном дальше
Бейрут после взрыва. Что будет с Ливаном дальше
«Ми все життя втратили». Як живуть потерпілі від вибуху на Позняках, що вже мусили б отримати нове житло
«Ми все життя втратили». Як живуть потерпілі від вибуху на Позняках, що вже мусили б отримати нове житло
У Білорусі в ніч після виборів пройшли масові акції та сутички з силовиками (оновлено)
У Білорусі в ніч після виборів пройшли масові акції та сутички з силовиками (оновлено)
У Польщі третій день поспіль фіксують антирекорди за кількістю нових хворих на ковід
У Польщі третій день поспіль фіксують антирекорди за кількістю нових хворих на ковід
Екзит-пол: Лукашенко лідирує на президентських виборах у Білорусі (оновлено)
Екзит-пол: Лукашенко лідирує на президентських виборах у Білорусі (оновлено)
ГоловнаСвіт

У КДБ Білорусі заявили про запобігання замаху на Тихановську

Об'єднаний штаб побоюється провокацій і замахів на життя опозиціонерки.

У КДБ Білорусі заявили про запобігання замаху на Тихановську
Фото: EPA/UPG

Голова КДБ Білорусі Валерій Вакульчик заявив, що на Світлану Тихановську, головну суперницю Олександра Лукашенка на президентських виборах, готувався замах.

Про це він сказав в ефірі білоруського телеканалу ОНТ, повідомляє РБК.

"З так званого об'єднаного штабу [опозиції] була отримана інформація, що вони побоюються провокації і замаху на життя Тихановської", - наводить його слова агентство.

Голова КДБ додав, що перед цим у МВС було перехоплено повідомлення про необхідність "сакральної жертви".

"Відправника (цього повідомлення) вже встановлено і найближчим часом його затримають", - додав Вакульчик.

Нагадаємо, у неділю, 9 серпня, в Білорусі пройшли президентські вибори. За попередніми даними ЦВК, чинний президент країни Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, Тихановська - 9,9%

Опозиційна кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська відмовилася визнати результати виборів, оголошені ЦВК. Вона наголосила, що, за даними з дільниць, де не було фальсифікацій, вона набрала близько 70-80% голосів.

При цьому Тихановська зазначила, що сама вона не буде виходити на вулицю, бо це, на її думку, призведе до ескалації.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також