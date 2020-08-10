У КДБ Білорусі заявили про запобігання замаху на Тихановську

Об'єднаний штаб побоюється провокацій і замахів на життя опозиціонерки.

Голова КДБ Білорусі Валерій Вакульчик заявив, що на Світлану Тихановську, головну суперницю Олександра Лукашенка на президентських виборах, готувався замах.

Про це він сказав в ефірі білоруського телеканалу ОНТ, повідомляє РБК.

"З так званого об'єднаного штабу [опозиції] була отримана інформація, що вони побоюються провокації і замаху на життя Тихановської", - наводить його слова агентство.

Голова КДБ додав, що перед цим у МВС було перехоплено повідомлення про необхідність "сакральної жертви".

"Відправника (цього повідомлення) вже встановлено і найближчим часом його затримають", - додав Вакульчик.

Нагадаємо, у неділю, 9 серпня, в Білорусі пройшли президентські вибори. За попередніми даними ЦВК, чинний президент країни Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, Тихановська - 9,9%.

Опозиційна кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська відмовилася визнати результати виборів, оголошені ЦВК. Вона наголосила, що, за даними з дільниць, де не було фальсифікацій, вона набрала близько 70-80% голосів.

При цьому Тихановська зазначила, що сама вона не буде виходити на вулицю, бо це, на її думку, призведе до ескалації.