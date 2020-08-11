У Мінську ОМОН відкрив вогонь, поранено водія міського транспорту

У Мінську, де відбуваються акції протесту після виборів президента, силовики застосували проти протестувальників гумові кулі і світлошумові гранати.

Бійці ОМОН у повному спорядженні почали розганяти демонстрантів, використовуючи спецзасоби. Про це повідомляє Telegram-канал Onliner.

За оцінками кореспондентів каналу, на площі перебувають тисячі людей.

Своєю чергою, TUT.by повідомив, що під час розгону один чоловік - водій громадського транспорту, був поранений у ногу.

Нагадаємо, у Білорусі, в неділю, 9 серпня, відбулися вибори президента. Перші протестні акції розпочалися відразу після оголошення екзитполів, згідно з якими чинний президент Олександр Лукашенко набирав близько 80% голосів, а його головна опонентка Світлана Тихановська, яка напередодні збирала велелюдні мітинги, лише близько 7%.

Протести тривали до пізньої ночі та охопили не тільки столицю, а й інші міста. Між протестувальниками та силовиками виникали сутички. До мітингувальників застосовували силу. Мешканці повідомляли про вимкнення інтернету та мобільного зв'язку, не працювали місцеві ЗМІ.

Акції протесту продовжилися у понеділок, 10 серпня. У містах Гродно, Брест та кількох інших знову стягнули силовиків на центральні вулиці та площі. У Мінську другий день поспіль закривають станції метро, що розташовані в центрі.

На головних площах і центральних вулицях білоруських міст чергує ОМОН, розставлені огородження, рух перекрито. Пропускають тільки громадський транспорт.