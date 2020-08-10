Міністри закордонних справ Литви, Польщі та України виступили зі спільною заявою про події в Білорусі

Міністри закордонних справ країн Люблінського трикутника (Литва, Польща, Україна) заявили, що глибоко стурбовані ескалацією ситуації в Білорусі після президентських виборів.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Міністри закликали владу утриматися від застосування сили та звільнити всіх затриманих минулої ночі.

"Повага до основних свобод та прав людини, включаючи демократію та верховенство права, є необхідною для подальшого розвитку незалежної та суверенної Білорусі, яку ми повністю підтримуємо.

Ми впевнені, що лише шляхом діалогу поточну ситуацію можна вирішити на благо народу та держави Білорусь", - ідеться в заяві.

Міністри також зазначили, що готові сприяти цьому діалогові.

"Благополуччя та процвітання Білорусі та її народу важливі для всієї Європи та особливо для нашого регіону. Усі ми зацікавлені у продовженні взаємовигідного діалогу, а також співпраці, заснованої на демократичних цінностях та орієнтованої на створення умов для спільного та стабільного майбутнього", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, у Білорусі, в неділю, 9 серпня, відбулися вибори президента. Перші протестні акції розпочалися відразу після оголошення екзитполів, згідно з якими чинний президент Олександр Лукашенко набирав близько 80% голосів, а його головна опонентка Світлана Тихановська, яка напередодні збирала велелюдні мітинги, лише близько 7%.

Протести тривали до пізньої ночі та охопили не тільки столицю, а й інші міста. Протестувальники та силовики влаштовували сутички, до мітингувальників застосувавали силу. Мешканці повідомляли про вимкнення інтернету та мобільного зв'язку, не працювали місцеві ЗМІ.

За даними МВС Білорусі, по країні було затримано приблизно 3000 осіб. Тільки за офіційними даними постраждали близько 50 цивільних і 39 силовиків. У ЗМІ з'являлася інформація про смерть одного з учасників акції внаслідок збиття автомобілем спецтехніки, проте офіційно це не підтверджено.