"Євросолідарність" закликала забезпечити відкритий діалог щодо виходу з політичної кризи в Білорусі

У партії нагадали, що у складний час суттєво зростає загроза для суверенітету та територіальної цілісності.

Політична партія "Європейська Солідарність" висловила глибоке занепокоєння ситуацією, що склалася після президентських виборів у Білорусі. Про це йдеться в заяві партії.

"Повага до демократії і демократичних процедур, легітимність державної влади, діалог з громадянським суспільством і міжнародна відкритість є запорукою подальшого укріплення білоруської державності, її економічного процвітання та розквіту демократії. Партія «Європейська Солідарність» у своїх оцінках демократичності виборів у Білорусі спиратиметься на висновки ОБСЄ та Ради Європи, які уповноважені це робити", - йдеться у повідомленні.

У "ЄС" закликали утримуватися від насильницьких дій, застосування сили та поважати демократичні права і свободи, в тому числі права громадян на мирні зібрання і свободу слова.

"Політична партія «Європейська Солідарність» закликає всі сторони забезпечити відкритий та мирний діалог щодо виходу з політичної кризи в Білорусі. У цей складний час суттєво зростає загроза для суверенітету та територіальної цілісності Білорусі, адже, як неодноразово доведено, російський агресор б’є тоді, коли сусідня країна є найбільш ослабленою і вразливою. Наразі вкрай важливо не допустити ситуації, за якої для Мінська єдино можливим шляхом залишилося б опинитися в обіймах Москви, плани якої щодо майбутнього білоруського народу більш ніж очевидні", - заявляють у "ЄС".

Там зазначили, що Україна виходить з принципів незаперечної поваги до незалежності, суверенітету і територіальної цілісності Республіки Білорусі.