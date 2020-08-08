У НАТО заявили про посилення наукового співробітництва з Україною

Наразі Україна проводить 27 ініціатив у рамках програми НАТО "Наука заради миру та безпеки".

Багаторічне партнерство між НАТО та Україною передбачає наукову співпрацю в різних сферах, таких як антитероризм, передові технології, кіберзахист, енергетична безпека та захист від хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних агентів.

Індивідуальна співпраця та діалог з Україною поглиблюються завдяки новому статусу країни як члена розширеного партнерства НАТО, який країна отримала в червні 2020 року.

Про це йдеться у заяві Північноатлантичного альянсу, оприлюдненій 7 серпня.

Наразі Україна проводить 27 ініціатив у рамках програми НАТО "Наука заради миру та безпеки" (SPS), включаючи програму DEXTER, що вивчає можливості виявлення вибухівки та вогнепальної зброї з метою протидії тероризму.

"Цей проект сприятиме посиленню ролі НАТО в міжнародній боротьбі з тероризмом", - зазначила старший радник з питань партнерства з питань стратегічної і політичної політики в НАТО Деніз Юксель-Бетен.

Програма SPS також відкриває двері для українських експертів - особливо молодих вчених та дослідників.

Зокрема, у галузі прогресивних технологій, пов'язаних із безпекою, українські експерти співпрацювали з колегами з Великобританії та США для підвищення надійності наземних та повітряних транспортних засобів.

Цього року програма SPS схвалила 13 нових ініціатив наукової співпраці з Україною у сфері захисту від хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних речовин, включаючи роботу над готовністю систем реагування в надзвичайних ситуаціях та готовності медичної системи до такого роду загроз.

Керівники ініціативи з України співпрацюватимуть у цих програмах з експертами з Естонії, Франції, Німеччини, Греції, Італії, Польщі та Великої Британії, йдеться в повідомленні НАТО.

"З огляду на високі стандарти української науки та технологій, співпраця з українськими дослідниками є також цінною нагодою для їхніх партнерів в країнах НАТО з метою вивчення певних сфер, таких як, наприклад, засоби гібридної війни", - наголосив помічник генсекретаря НАТО з нових викликів безпеки Антоніу Міссіролі.

Нагадаємо, у червня Україна стала шостим партнером щодо розширених можливостей НАТО поряд з Австралією, Фінляндією, Грузією, Йорданією і Швецією. Кожен з партнерів має індивідуальні відносини з НАТО, засновані на сферах, які представляють взаємний інтерес.

Статус України як партнера по розширених можливостях не передбачає ніяких рішень щодо членства в НАТО.