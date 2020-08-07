Філатов: США запропонують Україні позбавити Коломойського громадянства і екстрадувати

Мер Дніпра Борис Філатов прокоментував звинувачення Ігоря Коломойського у відмиванні на території США виведених з ПриватБанку мільярдів доларів.

На думку Філатова, тепер США запропонують Україні позбавити Коломойського громадянства і екстрадувати.

"Обізнані люди подейкують, що найближчим часом партнеру Ігоря Валерійовича - президенту Зеленському буде запропонована проста схема. З урахуванням того, що у Коломойського офіційно три громадянства і він ніколи цього не приховував, а в Україні дозволено мати лише одне, то Володимиру Олександровичу буде настійно рекомендовано позбавити ІВК українського громадянства. А після цього видати міжнародного злочинця американському правосуддю", - написав мер Дніпра у фейсбуці.

6 серпня Мін’юст США звинуватив Коломойського у відмиванні мільярдів доларів із ПриватБанку.

Коломойський звинувачення заперечує і стверджує, що всі інвестиції у Сполучених Штатах Америки були зроблені з власних коштів, отриманих у 2007-2008 роках за угодою з компанією "Євраз", і з доходів інших бізнесів, що зберігалися у ПриватБанку.