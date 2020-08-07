Трамп підписав два укази проти TikTok

Президент США Дональд Трамп заборонив американським компаніям будь-які угоди з китайською ByteDance, яка володіє популярною соцмережею TikTok. Також він наклав аналогічну заборону на співпрацю з соцмережею WeChat.

Трамп підписав два відповідні укази, спрямовані на усунення загрози, яку платформа може становити для безпеки США. Документи набувають чинності через 45 днів, пише ВВС.

Зазначається, що це є серйозною ескалацією протистояння Вашингтона з Пекіном через вплив останнього на глобальні технології. Заява про заборону угод зроблена в той час, як Microsoft веде перемовини про купівлю TikTok до 15 вересня - крайньої дати, встановленої Трампом.

На думку аналітиків, ці укази Трампа, швидше за все, викличуть судові спори. В обох документах американський президент зазначає, що "необхідно вжити додаткових заходів для боротьби з надзвичайною ситуацією у країні щодо низки поставок інформаційно-комунікаційних технологій та послуг".

"Поширення в США мобільних додатків, які розроблені або належать компаніям Китаю, продовжує загрожувати національній безпеці, зовнішній політиці та економіці Сполучених Штатів", - вважає Трамп.

Президент США називає обидва додатки "загрозами".

Популярна мережа TikTok належить китайському конгломерату ByteDance, другій за величиною ринкової капіталізації непублічній (акціонерне товариство закритого типу) компанії у світі. Ще на початку липня держсекретар США Майк Помпео заявляв про можливе блокування застосунку в США на тлі підозр у шпигунстві та співробітництві з китайськими спецслужбами.

31 липня New York Times написала, що Microsoft домовляється про купівлю американського підрозділу соціальної мережі TikTok. Наступного дня президент США Дональд Трамп заявив про намір заборонити TikTok у США.