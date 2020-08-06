Після вибуху в Бейруті за допомогою звернулися 30 українців

Після вибуху в столиці Лівану Бейруті за допомогою до посольства звернулися 30 громадян України. Крім того, у трьох українських сімей серйозно пошкоджено житло.

Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає РБК-Україна.

За його словами, в результаті вибуху в Бейруті серед громадян України загиблих і постраждалих немає.

Водночас три українські родини повідомили посольству України в Лівані про серйозне пошкодження їх житла.

Одна українка повідомила про зруйновану квартиру та легкі тілесні ушкодження.

Також близько 30 українців звернулися за грошовою допомогою.

"Ми будемо надавати їм необхідну підтримку", - додав Кулеба.

Раніше посол України в Лівані Ігор Осташ розповів, що внаслідок вибухів у Бейруті громадяни України не отримали серйозних ушкоджень. Також серйозно не постраждало приміщення посольства.

Він також додав, що інформація про перебування в районі вибухів двох українських кораблів наразі не підтверджена. Сьогодні Кулеба повідомив, що серед екіпажу кораблів, які прибули з України в порт Бейрута, українців не було.

Нагадаємо, 4 серпня в портовій частині Бейрута пролунав вибух, одразу після нього - ще один. Попередньою причиною влада назвала піротехніку, однак згодом основною версією став вибух конфіскованої з корабля аміачної селітри, що зберігалася на складі в неналежних умовах протягом шести років. До вибуху, за інформацією влади, могла призвести іскра під час зварювальних робіт.

За останніми даними, в результаті вибуху в Бейруті загинули більш ніж 130 осіб, ще понад 5 тисяч постраждали.