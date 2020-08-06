Помпео оголосив нагороду в $10 млн за дані про тих, хто втручається у вибори у США

Голова Держдепартаменту США також анонсував публікацію звіту про російську програму дезінформації і пропаганди.

Влада США готова заплатити $10 млн за інформацію про людей, які за завданням інших держав намагаються втручатися в американські вибори.

Про це повідомив держсекретар Майк Помпео, передає сайт Держдепартаменту США.

"Програма Держдепу "Винагорода за правосуддя" пропонує винагороду в розмірі до $10 млн за інформацію, яка допоможе встановити особу або місцезнаходження будь-якої людини, яка, діючи за вказівкою або під контролем іноземного уряду, втручається у вибори в США, беручи участь узлочинній кібератаці", - сказав він.

Голова Держдепартаменту США також анонсував публікацію спеціального звіту про російську програму дезінформації і пропаганди.

За його словами, в документі, підготовленому центром глобального взаємодії Держдепартаменту, особливу увагу приділено проксі-сайтам. Звіт повинен з'явитися сьогодні, 6 серпня.

Нагадаємо, президентські вибори відбудуться в США 3 листопада 2020 року.

Напередодні комітет Сенату США ухвалив останню частину доповіді про втручання РФ у вибори 2016 року.