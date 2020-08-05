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У Росії під час військових навчань обвалився залізничний міст

Постраждали близько 20 осіб.

У Росії під час військових навчань обвалився залізничний міст
Фото: facebook/Минобороны-России

У Росії під час військових навчань у Єврейській автономній області обвалився залізничний міст. У результаті постраждали близько 20 осіб.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

"Інцидент стався в Смідовицькому районі, де проводяться військові навчання. Конструкції мосту не витримали навантаження і впали. Постраждали близько 20 осіб. Жертв немає", - розповів співрозмовник агентства.

Усіх постраждалих госпіталізовано.

Як зазначив перший заступник голови району Борис Корольов, військові про допомогу в адміністрації не запитували.

"Військові нікого туди не допускають, розбираються самостійно, оскільки не наша споруда, вони зводили понтонний міст. Ми виділили швидку і пожежну машину. Вони не просили, просто ми відреагували", - сказав він.

Нагадаємо, у липні Росія раптово почала перевірку боєготовності військ і флоту поряд з українським кордоном. До навчань було залучено 150 тис. осіб, 27 тис. одиниць озброєння і військової техніки, 414 літальних апаратів, 106 кораблів забезпечення.

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