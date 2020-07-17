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Росія раптово почала перевірку боєготовності військ і флоту поряд з українським кордоном

В українському МЗС назвали навчання "погрозою силою".

Росія раптово почала перевірку боєготовності військ і флоту поряд з українським кордоном
Фото: EPA/UPG

Російська Федерація ініціювала раптову перевірку військ Південного і Західного військових округів, ПДВ і морської піхоти Північного і Тихоокеанського флотів. Західний округ охоплює, в тому числі, північно-східний кордон України, Південний - Крим.

Про це повідомляє ТАСС.

Зазначається, що до перевірки залучено 150 тис. осіб, 27 тис. одиниць озброєння і військової техніки, 414 літальних апаратів, 106 кораблів забезпечення.

Мета раптової перевірки - "оцінити здатність військ забезпечити безпеку на південному заході Росії", а також для підготовки до навчання "Кавказ-2020".

За словами міністра оборони РФ Сергія Шойгу, під час перевірки передбачено проведення 56 тактичних навчань.

Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар назвав такі дії Росії "погрозою силою".

"Тільки не називайте мене алярмістом чи панікером... Такі раптові перевірки боєготовності військ РФ, особливо на нашому кордоні, не можна трактувати інакше, як "погрозу силою". Хай мене юристи виправляють, якщо я помиляюся. А вчора хтось говорив, що агресивних планів немає", - написав він у своєму Twitter.

Нагадаємо, сьогодні у Верховній Раді міністр оборони Андрій Таран наголосив, що на цей момент не зафіксовано ознак підготовки до бойових дій з боку російсько-оккупаційних військ у Херсонській області, однак Збройні сили України проводять усі необхідні заходи, щоби дати відсіч агресору.

У червні колишній командувач Збройних сил США в Європі генерал Бен Годжес допустив, що у вересні Росія може вторгнутися в Херсонську область, прикриваючись навчаннями "Кавказ-2020". Він допустив, що Росія може захопити дамбу в Херсоні.

У липні в інтерв'ю LB.ua Годжес додав, що не вважає Херсон кінцевою метою Росії. На його думку, країна-окупант хоче захопити Одесу: "Упевнений, що для Москви ендшпілем буде повноцінний контроль над простором українського чорноморського узбережжя - від Одеси і до Керчі. Це допоможе їм не просто ізолювати Україну від Чорного моря, але і дасть можливість повного контролю над північною частиною водойми, починаючи від Придністров'я і аж до Азовського моря".

Командувач Військово-морських сил Олексій Неїжпапа допустив наступ Росії з Криму. На його думку, сигналом до повномасштабної конфронтації РФ буде початок відновлення Північно-Кримського каналу.

У МЗС Росії заявили, що Москва не має агресивних планів щодо України.

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