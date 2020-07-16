Євросоюз оновив перелік країн, мешканцям яких дозволено в’їзд

Рада Європейського Союзу оновила перелік безпечних країн, мешканцям яких дозволено в’їзд до ЄС у зв’язку зі сприятливою епідеміологічною ситуацією.

Список оприлюднено на сайті Ради ЄС.

Згідно з рішенням, з 16 липня ЄС відкриває кордон для громадян таких країн: Алжир, Австралія, Канада, Грузія, Японія, Марокко, Нова Зеландія, Руанда, Південна Корея, Таїланд, Туніс, Уругвай та Китай (у випадку останнього - за умови взаємного скасування обмежень).

При цьому зі списку вилучили Сербію і Чорногорію, мешканцям яких дозволявся в’їзд з 1 по 15 липня. Жодної нової країни, у тому числі України, до списку не додали.

Нагадаємо, 1 липня ЄС затвердив список із 15 країн, громадянам яких буде дозволено в’їзд. У Брюсселі заявили, що список переглядатимуть що два тижні і змінюватимуть залежно від ситуації з коронавірусом.

Заборону на в'їзд до Євросоюзу введи ще в середині березня через пандемію COVID-19. 5 червня Євросоюз продовжив заборону на в'їзд громадян з інших країн мінімум до 1 липня. Поки що з України в країни ЄС можуть потрапити тільки ті, хто перебуває там на законних підставах, а не за туристичними візами. Це - дипломати, працівники з робочою візою, студенти та сезонні працівники.

У червні почали відкриватися внутрішні кордони між країнами-членами ЄС.