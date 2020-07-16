Китайська економіка першою у світі відновила зростання після епідемії

За підсумками другого кварталу ВВП країни збільшився на 3,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Статистичне управління Китаю повідомило, що за підсумками другого кварталу ВВП країни збільшився на 3,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляють на сайті відомства.

При цьому опитані Reuters аналітики очікували зростання на 2,5%.

Таким чином, економіка Китаю, який став епіцентром поширення коронавірусу і раніше за інших увів карантинні заходи, стала першою у світі, яка почала відновлюватися після пандемії.

Завдяки зростанню в другому кварталі Китаю вдалося уникнути рецесії, адже в першому кварталі ВВП скоротився на 6,8%. Втім за підсумками першої половини 2020 року китайський ВВП усе-таки скоротився на 1,6%.

Нагадаємо, у квітні економіка Китаю через коронавірус скоротилася вперше за 30 років підрахунку - квартальне спадання сягнуло 6,8%. Для порівняння: за три останні місяці 2019 року економіка КНР виросла на 6% у річному вираженні.

Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва спрогнозувала, що світовій економіці знадобляться три роки, щоб відновитися після пандемії.