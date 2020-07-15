США вирішили запровадити додаткові санкції проти "Північного потоку-2" і "Турецького потоку"

Влада США вирішила ввести додаткові обмежувальні заходи стосовно проекту газопроводу "Північний потік-2".

Про це 15 липня на брифінгу у держдепартаменті повідомив держсекретар Майк Помпео, передає Інтерфакс-Україна.

"Це означає (для компаній-учасниць, - ред): припиняйте роботу негайно або - ризикуєте отримати неприємні наслідки", - сказав Помпео.

Держсекретар США пояснив, що йдеться про заходи, передбачені законом CAATSA (Закон "Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій"). Вони торкнуться "Північного потоку-2" і частини проекту "Турецький потік".

При цьому The Wall Street Journal зазначає, що це не означає, що додаткові санкції будуть введені негайно. "Це дає старт обговоренню цієї теми в адміністрації. Нерідко за останні три роки там обговорювали схожі теми і так і не дійшли консенсусу", - пише газета.

На практиці рішення, про яке оголосив Помпео, скасовує заходи, ухвалені його попередником на посаді держсекретаря Рексом Тіллерсоном, який наполіг на тому, щоб російські проекти у сфері енергетики уникли низки обмежувальних заходів.

Видання наголошує, що на практиці оголошене в середу рішення адміністрації США означає, що в рамках закону CAATSA можна буде вводити санкції проти фізосіб, які інвестують від $1 млн у проект, або надають технології чи послуги, важливі для реалізації російських трубопроводів.

Можливі додаткові обмежувальні заходи - це заморожування активів у США, відмова видачі віз і виключення з програм із отримання послуг у банківській і фінансовій сферах.

Помпео заявив, що "Північний потік-2" і "Турецький потік" підривають транзит газу через Україну і становлять загрозу для трансатлантичної безпеки. Держсекретар наголосив, що США завжди готові поставляти енергоресурси європейським партнерам.

При цьому представники держдепу на брифінгу запевнили, що США ведуть боротьбу проти "Північного потоку-2" не для того, щоб позбутися серйозного конкурента із постачань газу до Європи, а лише щоб захистити західні країни від надмірної залежності від РФ.

"Це ("Північний потік-2", - ред.) не можна вважати торговельним проектом", - сказав Помпео, уточнивши, що, на думку США, Росія реалізує газопровід не заради фінансової вигоди, а щоб зберегти важіль впливу на Європу.

Президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що виступає проти "Північного потоку-2". Зокрема, він критикував ФРН за згоду на цей російський проект.

Про запровадження санкцій проти газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік" йдеться в оборонному бюджеті США на 2020-й, який передбачає $300 млн військової допомоги Україні.