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Коронавірус вразив безпрецедентну кількість працівників нафтокомпанії в Мексиці

Від ковіду померли 202 її працівники та 5 підрядників.

Коронавірус вразив безпрецедентну кількість працівників нафтокомпанії в Мексиці
Фото: EPA/UPG

З усіх компаній у світі, де зафіксовані випадки поширення коронавірусу, найбільше постраждав державний виробник нафти в Мексиці Pemex.

Компанія заявила, що від коронавірусу померли 202 її працівники та 5 підрядників. Жодна інша компанія світу не повідомляла навіть про приблизні втрати, стверджує Bloomberg.

Другим за кількістю постраждалих від коронавірусу є столичне транспортне управління Нью-Йорка, де від коронавірусної хвороби померли 128 людей.

Точно невідомо, чому в Pemex такий високий рівень смертності, однак в умовах роботи на нафтових платформах важко дотримуватися соціального дистанціювання.

Генсек Національної спілки нафтових техніків та професіоналів Сильвія Рамос Луна зазначила, що компанія, можливо, спочатку повільно вживала заходів захисту, як от відправлення працівників додому. У багатьох працівників нафтового гіганта вже існували такі стани здоров'я, як діабет та гіпертонія, які, можливо, сприяли високій летальності.

Прессекретар Pemex відмовився коментувати дані щодо захворюваності. Раніше компанія заявляла, що вжила заходів, включно із санітарною обробкою робочих приміщень та евакуацією деяких працівників з офшорних платформ.

Наприкінці червня повідомлялося, що на найбільшому в Німеччині м'ясокомбінаті фірми Tönnies в окрузі Гютерсло на заході країни коронавірусом заразилися понад 1700 із 7 тисяч працівників.

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