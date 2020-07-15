У США похвалилися результатами випробувань вакцини від коронавірусу

Потенційна вакцина Moderna проти Covid-19 викликала сильну імунну реакцію в усіх 45 пацієнтів на ранній стадії випробувань на людях.

Такі дані були оприлюднені напередодні у виданні "Медичний журнал Нової Англії".

Акції Moderna піднялися на понад 16% у відповідь на новину, передає Голос Америки.

Усі 45 пацієнтів виробили нейтралізуючі антитіла, які, на думку вчених, важливі для отримання захисту від вірусу.

Протягом випробувань учасників розділили на три групи по 15 людей, кожна група отримала відповідно по 25, 100 або 250 мкг потенційної вакцини. Усі учасники отримали по дві дози.

Після двох щеплень вакцина викликала сильну імунну відповідь у всіх учасників, каже Moderna. При тому компанія зазначила, що рівень нейтралізуючих антитіл у пацієнтів групи, які отримали найбільшу дозу, був у чотири рази вищим, ніж у пацієнтів, які вилікувалися від Covid-19.

Moderna сказала, що загалом вакцина переноситься добре, але більш ніж половина учасників повідомили про легкі чи помірні симптоми, як от втома, біль у м’язах або біль у місці ін'єкції.

Оцінка тривалості імунних реакцій ще не завершена, а за учасниками випробувань будуть спостерігати протягом року після другої вакцинації, зазначають у компанії.

У вівторок Moderna оголосила, що розпочне наступний етап випробувань уже 27 липня. До участі в цьому дослідженні запросять 30 000 осіб у 87 місцях, повідомляє ClinicalTrials.gov. Учасники експериментальної групи отримують 100 мкг дози потенційної вакцини в перший день і ще одну дозу через 29 днів. Деякі пацієнти також отримуватимуть плацебо.

Сполучені Штати мають намір поставити 300 мільйонів доз вакцини проти Covid-19 до початку 2021 року.

Як повідомляли, у ВООЗ не впевнені, що створять ефективну вакцину проти коронавірусу.