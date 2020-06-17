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Украина начала переговоры о предзаказе вакцины от COVID-19

Минздрав хочет, чтобы Украина получила утвержденный препарат одной из первых.

Украина начала переговоры о предзаказе вакцины от COVID-19
Фото: moz.gov.ua

Украина начала переговоры о предварительном заказе вакцины от COVID-19 производства компании AstraZeneca.

"Эта процедура длится в настоящее время. Для нас важно, чтобы в Украине в одной из первых использовали вакцину от COVID-19, которая пройдет все клинические исследования", - сообщил на брифинге в среду министр здравоохранения Максим Степанов.

Пока что в мире не существует ни одной утвержденной вакцины от COVID-19, высокозаразного респираторного заболевания, вызванного новым коронавирусом.

Напомним, что 16 июня президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров усилить международные переговоры по закупке вакцины от коронавируса в случае ее изобретения.

В Украине вакцины не разрабатывают.

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