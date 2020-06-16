Ученые Имперского колледжа Лондона начинают тестирование потенциальной вакцины от COVID-19 на людях

Ученые Имперского колледжа Лондона на этой неделе начинают клиническое испытание вероятной вакцины от коронавируса на людях. В исследовании примут участие 300 добровольцев.

Для этого отобрали людей в возрасте от 18 до 70 лет, говорится на сайте колледжа. Им введут по две дозы вакцины. Если иммунная система испытуемых отреагирует положительно, количество здоровых добровольцев увеличат еще на 6000.

Вакцина не содержит ослабленной формы COVID-19, а состоит из синтетических цепочек генетического кода материала вируса SARS-CoV-2.

Предыдущие испытания препарата на животных доказали его безопасность и обнадеживающие признаки эффективности. Вакцина разрабатывалась благодаря 41 млн фунтов, которые выделило правительство Великобритании. Это будет первое испытание новой технологии самоусиливающейся РНК, которая может революционизировать разработку вакцин и позволит ученым быстрее реагировать на возникающие заболевания.

"С научной точки зрения, новые технологии означают, что мы смогли перейти на потенциальную вакцину с беспрецедентной скоростью. Мы смогли изготовить вакцину с нуля и довести ее до испытания на людях всего за несколько месяцев - от кода до кандидата - чего никогда не было раньше с такой вакциной. Если наш подход сработает, а вакцина обеспечит эффективную защиту от болезней, это может коренным образом изменить нашу реакцию на вспышки заболеваний в будущем", - заявила главный исследователь в испытании вакцины от COVID-19 доктор Катрина Поллок.

На первом этапе исследования ученые будут оценивать безопасность и искать оптимальную дозу вакцины на 15 здоровых добровольцах в возрасте 18-45 лет. Первый участник получит очень низкую долю вакцины, после этого команда будет увеличивать ее на следующих добровольцах.

Вторая повышенная доза будет вводиться через четыре недели после первой. Ученые надеются, что полноценная вакцин будет готова к весне 2021.

Напомним, что в Великобритании, в Оскфордском университете, с 23 апреля начались испытания потенциальной вакцины от коронавируса на людях.