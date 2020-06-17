У президента Гондураса диагностировали COVID-19

Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес заявил о том, что он и его супруга заболели коронавирусом. Об этом пишет Bloomberg.

51-летний Эрнандес в обращении к народу сообщил, что почувствовал себя плохо на выходных, но его симптомы легкие.

Он утверждает, что имеет достаточно энергии, чтобы продолжать работать.

Всего в Гондурасе обнаружили более 9600 случаев заболевания COVID-19, в том числе 478 за сутки. Умерли 330 человек, выздоровели - 1075.

Напомним, что коронавирус был диагностирован у первой леди Украины Елены Зеленской. 12 июня она сообщила, что получила положительный результат теста, но чувствует себя нормально и не имеет ярко выраженных симптомов.

16 июня Елену Зеленскую госпитализировали с двусторонней полисегментарной пневмонией средней степени тяжести.