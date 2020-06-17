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У президента Гондураса диагностировали COVID-19

Также заболела его супруга. 

У президента Гондураса диагностировали COVID-19
Хуан Орландо Эрнандес
Фото: telegraph

Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес заявил о том, что он и его супруга заболели коронавирусом. Об этом пишет Bloomberg.

51-летний Эрнандес в обращении к народу сообщил, что почувствовал себя плохо на выходных, но его симптомы легкие.

Он утверждает, что имеет достаточно энергии, чтобы продолжать работать. 

Всего в Гондурасе обнаружили более 9600 случаев заболевания COVID-19, в том числе 478 за сутки. Умерли 330 человек, выздоровели - 1075.

Напомним, что коронавирус был диагностирован у первой леди Украины Елены Зеленской. 12 июня она сообщила, что получила положительный результат теста, но чувствует себя нормально и не имеет ярко выраженных симптомов.

16 июня Елену Зеленскую госпитализировали с двусторонней полисегментарной пневмонией средней степени тяжести.

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