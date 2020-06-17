В Бразилии за сутки обнаружили более 34 000 новых случаев COVID-19

Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 8,1 млн. Из них умерли 443,6 тыс., вылечились - 3,9 млн. Об этом говорится в данных онлайн-карты распространения COVID-19 от Университета Джона Хопкинса, который собирает информацию из официальных источников разных стран.

В США за сутки обнаружили свыше 7000 новых случаев заражения, а общее число достигло 2 137 731. Зафиксировано 116 963 летальных случая и 583,5 тыс. тех, кто поборол заболевание.

В Бразилии заболели более 923 тыс., при этом почти 35 000 из них зарегистрировали за минувшие сутки. Умерли более 45 000, вылечились - свыше 490 тыс.

В России, по официальным данным, при заболеваемости в 544,7 тыс. умерли 7,2 тыс., вылечились - почти 294 000. В Индии число заболевших составило 354 065, умерших - 11 903, вылечившихся - почти 187 000.

В Великобритании при 299 600 заболевших умерли более 42 000 пациентов с коронавирусом, а вылечились - 1293. В рейтинге стран по количеству выздоровевших Британия находится между Кенией и Никарагуа, где обнаружили 3860 и 1823 заболевших соответственно.

В Испании известно о 244 328 случаях заболевания, 27 136 летальных исходов и 150 376 выздоровевших. В Италии заболели свыше 237,5 тыс. человек, из них выздоровели - 178,5 тыс.

В Перу заявили о более чем 237 тыс. случаев заболевания, из которых около 7 тыс. - летальные исходы, более 125 тыс. выздоровели. Во Франции заболели 194 тыс. человек, умерли 29,5 тыс, а вылечились - 73,4 тыс. В Иране заболели свыше 192 тыс., умерли 9065, вылечились - более 152 000.

Напомним, что Британские ученые считают, что препарат дексаметазон может помочь спасти жизни многих тяжелобольных пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.