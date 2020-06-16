У сотрудника аппарата СНБО выявили коронавирус

У одного из сотрудников аппарата Совета национальной безопасности и обороны обнаружили коронавирус SARS-CoV-2. В связи с этим ведомство переходит в онлайн-режим работы, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в комментарии ZN.UA.

Он уточнил, что речь идет о сотруднике Ситуационного центра СНБО, который располагается на улице Петра Болобачана, а не в Офисе президента на Банковой.

"Действительно, один из сотрудников Ситуационного центра СНБО получил позитивный результат теста. Состояние сотрудника удовлетворительное. Проводится, как положено в таких случаях, эпидемиологическое расследование, устанавливаются контактировавшие лица", - рассказал Данилов.

"Мы все, имевшие контакт с заболевшим коллегой, сдали тесты и ждём результата. Понятно, что, не дожидаясь его, мы ограничили общение, контакты, перейдя в онлайн-режим", - добавил секретарь СНБО.

Накануне COVID-19 диагностировали первой леди Елене Зеленской. В Офисе президента заявили, что Владимир Зеленский, который также является председателем СНБО, переходит на особый режим работы. Однако он все равно продолжал каждый день ездить на Банковую.

16 июня Зеленскую госпитализировали в больницу в Киеве.