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Зеленский поручил Нацполиции и СБУ взять на себя функции контроля за габаритно-весовыми ограничениями на дорогах

Он также призвал разработать программу реформы "Укртрансбезопасности". 

Зеленский поручил Нацполиции и СБУ взять на себя функции контроля за габаритно-весовыми ограничениями на дорогах
Фото: facebook.com/Bilosh

Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание относительно срочных мер, направленных на борьбу с нарушением грузовиками габаритно-весовых ограничений на украинских дорогах. 

В ходе совещания министр внутренних дел Арсен Аваков предложил передать патрульной полиции функцию контроля за соблюдением безопасности на дорогах, в том числе и габаритно-весовой сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Министр отметил, что из-за законодательных ограничений работники "Уктрансбезопасности" не могут самостоятельно контролировать соблюдение этих ограничений и эффективно действуют только в сотрудничестве с полицией. Кроме этого, по словам Авакова, инспекторы "Укртрансбезопасности" из-за низких зарплат имеют значительные коррупционные риски.

Зеленский поручил главе МВД обеспечить возможность исполнения Нацполицией функции "Уктрансбезопасности" относительно контроля габаритно-весовых ограничений. Также он предложил присоединиться к противодействию перегруженности дорог СБУ.

"Я хотел бы, чтобы вы организовали совместную работу с СБУ - сделать все меры предотвращения нарушению норм габаритно-грузового контроля, прежде всего на дорогах общего пользования", - заявил Зеленский.

Глава Службы безопасности Иван Баканов поддержал инициативу Зеленского и заявил о готовности присоединиться.

Президент также отметил, что параллельно со срочными мерами по борьбе с перегруженностью дорог необходимо разработать программу реформы "Укртрансбезопасности".

Напомним, что в сентябре 2019 Верховная Рада приняла закон об автоматическом габаритно-весовом контроле при помощи комплексов взвешивания грузовиков в движении (Weight-in-Motion). В 2020 году планируют установить 30 комплексов автоматического взвешивания в движении. 

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