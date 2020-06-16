Холодницкому грозит отстранение от должности

Кадровая комиссия Офиса генерального прокурора открыла дисциплинарное производство против заместителя генерального прокурора - антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

Жалоба на Холодницкого поступила от руководителя Генеральной инспекции Сергея Лисаченко. Документ о проступке прокурора имеет гриф "Для служебного пользования", поэтому Холодницкий не знает о его содержании.

17 июня состоится заседание кадровой комиссии, на котором будет рассматриваться ходатайство об отстранении Холодницкого от занимаемой должности до завершения дисциплинарного производства.

"Может, хоть завтра узнаю, в чем суть и почему все так секретно", - заявил он.

Напомним, в конце мая генпрокурор Ирина Венедиктова обвинила руководство и прокуроров САП в бездеятельности и пообещала отреагировать на это. Он сообщила, в резонансных и актуальных производствах, в которых подозрения были сообщены еще два-четыре года назад, до сих пор не завершено следствие, а виновные не привлечены к ответственности.

Через некоторе время она сообщила, что служебное расследование относительно Холодницкого обнаружило нарушения в его работе.