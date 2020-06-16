Кличко назначил советником экс-депутата Чижмаря из Радикальной партии

Бывший нардеп будет советовать по вопросам социально-экономического развития.

Мэр Киева, председатель Киевгорадминистрации Виталий Кличко назначил своим советником бывшего депутата Юрия Чижмаря из восьмого созыва Верховной Рады (2014-2019 годы).

Об этом говорится в распоряжении киевского городского председателя №329 от 11 июня.

Чижмарь назначен советником Кличко по вопросам социально-экономического развития на общественных основаниях (вне штата).

45-летний Чижмарь является доктором юридических наук, в 2007-2010 годах был главой Тернопольской областной госадминистрации.

На внеочередных парламентских выборах в 2014 году Чижмарь прошел в парламент от Радикальной партии Олега Ляшко под номером 25.

В 2019 году баллотировался на 68 округе в Закарпатской области как беспартийный самовыдвиженец, но занял только 11-е место.