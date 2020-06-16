Пункт пропуска "Шегини" на границе с Польшей открыли для транспорта

Решение Кабмина удалось выполнить почти через месяц после его принятия.

В ночь на 16 июня Пограничная стража Республики Польша заявила о возобновлении движения автотранспорта через пункт пропуска "Медика". В эту же ночь Госпогранслужба Украины обеспечила возможность пропуска легкового и грузового транспорта в пункте пропуска "Шегини" напротив "Медика", говорится на сайте Госпогранслужбы Украины.

По состоянию на утро вторника на границе с Польшей функционируют четыре пункта пропуска для автомобильного сообщения: "Краковец" - "Корчева", "Рава-Русская" - "Гребенне", "Ягодин" - "Дорогуск" и "Шегини" - "Медика".

Пешеходное сообщение осуществляется только в пункте пропуска "Шегини" - "Медика", где с начала июня отмечается рост пассажиропотока и скопление людей перед польским пунктом пропуска из-за продолжительных контрольных и санитарных мероприятий. "В связи с этим, Госпогранслужба инициирует и обеспечивает меры для расширения возможностей и улучшения условий пересечения гражданами границы с Польшей", - говорится в сообщении.

Правительство Украины приняло решение о возобновлении пропуска в "Шегинях" еще 20 мая. В целом этим решением Кабинет министров Украины возобновил работу шести пунктов пропуска на границе с Польшей, двух - со Словакией, четырех - с Венгрией, семи - с Румынией, 46 - с Молдовой и одного - для морского сообщения.

Согласно этому решению, Госпогранслужба Украины готова начать осуществление пропускных операций в автомобильных пунктах пропуска "Смильница" - "Кросценко", "Угринов" - "Долгобычив", "Грушев" - "Будомеж" и "Устилуг" - "Зосин" сразу, как только смежная сторона возобновит пропуск.