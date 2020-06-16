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Холодницкий: до объявления подозрения Коломойскому еще далеко

Претензии к олигарху не исчерпываются делом национализации Приватбанка, там фигурируют и другие компании.

Холодницкий: до объявления подозрения Коломойскому еще далеко
Фото: 24TV

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий не согласен с директором НАБУ Артемом Сытником в том, что следствие приблизилось к объявлению подозрения Игорю Коломойскому.

Об этом Холодницкий заявил в эфире программы "Свобода слова".

Он подчеркнул, что претензии к Коломойскому не исчерпываются делом национализации Приватбанка, там фигурируют и другие компании.

"Давайте расширим вопрос. Приватбанк, Укрнефть, Центрэнерго - это те дела которые находятся в производстве у детективов и прокуроров. Не могу согласиться 100%-но с позицией коллеги Артема (Сытника, - ред.) о приближении вплотную, ибо дело трудное, дело длится уже четвертый год", - сказал Холодницкий.

"Многие экспертизы, которые нужно провести, есть сложности с их проведением, поскольку видя такие названия учреждений и кейсов, которым надо давать экономическое заключение, многие, или млеют, или делают все, чтобы не быть причастным к этому. Это также является проблемой. Но следствие не остановлено, дела не закрыты, и я наверное, думаю, что при моей каденции оно так и останется", - добавил глава САП.

Напомним, 21 декабря 2016 года Приватбанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд гривен. В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора - компании EY.

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