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Глава Приватбанка предположил возможность возвращения банка Коломойскому

Коломойский подал около 800 исков в украинские суды.

Глава Приватбанка предположил возможность возвращения банка Коломойскому
Фото: Сергей Нужненко

Глава правления Приватбанка Петр Крумханзл назвал реальной возможность возврата банка бывшим владельцам или получение ими компенсации. Об этом банкир рассказал Financial Times.

«Денационализация Приватбанка может лишить Украину поддержки Международного валютного фонда и вызвать кризис», - рассказал Крумханзл.

Для иностранных инвесторов и кредиторов дело Приватбанка стало индикатором искренности президента Владимира Зеленского по борьбе с коррупцией и реформам экономики.

Крумханзл подчеркнул, что если Киев не выполнит предварительные договоренности с МВФ в рамках новой программы на $5,5 млрд, то может не получить этих денег. В этом случае доверие к правительству Украины будет подорвано, а инвесторы начнут выводить свои деньги из страны. Это станет ударом для финансового сектора и приведет к девальвации гривны.

«Если риторика изменится и позиция МВФ станет отрицательной, то многие инвесторы фактически начнут выводить вложенные в страну деньги», - добавил Крумханзл.

Крумханзл напомнил, что на сегодня Коломойский подал около 800 исков в украинские суды по делу Приватбанка.

Он также заявил, что не уверен в том, что у Зеленского сложена правильная картина ситуации с банком, поскольку все его представления исходят от его окружения.

Напомним, 18 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету министров о незаконности национализации Приватбанка.

Решение не вступило в силу, так как было обжаловано в апелляционной инстанции.

Во время выступления в британском аналитическом центре Chatham House премьер-министр Алексей Гончарук пообещал не допустить возвращения Приватбанка Коломойскому.

Приватбанк перешел в государственную собственность 21 декабря 2016 года в связи с неплатежеспособностью.

Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд гривен. В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора - компании EY.

В ноябре 2019 года Коломойский заявлял, что сможет вернуть себе банк в ближайшее время.

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