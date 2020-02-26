Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предложила назначить своим заместителем Антуанетт Монсио Сайех.

Фото: twitter.com/KGeorgieva

На сайте МВФ сообщается, что кандидатура Сайех должна быть утверждена Исполнительным советом директоров МВФ.

"Мы приветствуем дорогого друга и члена семьи МВФ. Антуанетт очень известная и очень уважаемая. В 2008-2016 гг. она занимала должность директора Департамента африканских стран, где руководила серьезной трансформацией отношений Фонда с нашими африканскими членами", - отметила Георгиева.

Она также подчеркнула, что

Сайех сочетает качества "институционального лидерства, глубокого аналитического потенциала и непоколебимой приверженности справедливости".

Антуанетта Сайех - гражданка Либерии. В период с января 2006 года по июнь 2008 года она занимала пост министра финансов старны.

В случае одобрения исполнительным советом МВФ Сайех займет этот пост с 16 марта 2020 года.