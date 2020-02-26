Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предложила назначить своим заместителем Антуанетт Монсио Сайех.
На сайте МВФ сообщается, что кандидатура Сайех должна быть утверждена Исполнительным советом директоров МВФ.
"Мы приветствуем дорогого друга и члена семьи МВФ. Антуанетт очень известная и очень уважаемая. В 2008-2016 гг. она занимала должность директора Департамента африканских стран, где руководила серьезной трансформацией отношений Фонда с нашими африканскими членами", - отметила Георгиева.
Она также подчеркнула, что
Сайех сочетает качества "институционального лидерства, глубокого аналитического потенциала и непоколебимой приверженности справедливости".
Антуанетта Сайех - гражданка Либерии. В период с января 2006 года по июнь 2008 года она занимала пост министра финансов старны.
В случае одобрения исполнительным советом МВФ Сайех займет этот пост с 16 марта 2020 года.