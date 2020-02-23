МВФ оценил влияние коронавируса Covid-2019 на рост мировой экономики

Если коронавирус не будет распространяться по миру большими темпами, а Китай скоро возобновит производство, мировая экономика потеряет лишь 0,1% от прогнозируемого роста на 2020 год.

Такой прогноз был озвучен директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой во время собрания G-20 , сообщает Укринформ.

"В нашем основном сценарии, который рассматривается сейчас, вводятся заявленные меры, и экономика Китая вернется к нормальному состоянию во втором квартале. В результате влияние на мировую экономику может быть относительно незначительным и кратковременным", - отметила глава МВФ.

Она напомнила, что, по предварительным прогнозам, до того как вирус нанес удар по Китаю и начал распространяться по миру, предполагалось, что уровень мирового роста увеличится с 2,9% в прошлом году до 3,3% в нынешнем.

"По текущему сценарию, экономический рост Китая в 2020 году составит 5,6%. Это на 0,4 процентного пункта ниже, чем МВФ указывал в прогнозе МВФ за январь. Таким образом, рост мировой экономики будет примерно на 0,1 процентного пункта ниже (прогнозируемого,- ред.)", - отметила Георгиева.

Вместе с тем она подчеркнула, что Фонд также не исключает более грозных сценариев, "когда распространение вируса будет продолжаться дольше во всем мире, и последствия для роста будут более затяжными".

Как сообщалось, за прошедшие сутки в Китае жертвами коронавируса стали 97 человек. По состоянию на 23 февраля вирус выявили у 76 936 человек, общее количество погибших от вызываемого им заболевания увеличилось до 2442 человек. При этом врачи вылечили и выписали 22 888 человек, у которых подтвердился диагноз.