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Из-за землетрясения в Турции погибли восемь человек

Эпицентр землетрясения зафиксировали в Иране.

Из-за землетрясения в Турции погибли восемь человек
Фото: https://www.aa.com.tr/

Произошедшее в Иране землетрясение привело к гибели восьми человек в соседней турецкой провинции Ван. Об этом сообщает агентство Анадолу.

По информации издания, среди погибших трое детей.

Кроме того, Минздрав Турции сообщил, что травмы получил 21 гражданин страны. При этом восемь человек находятся в критическом состоянии.

Глава МВД Турции отметил, что под завалами все еще находятся люди, поисково-спасательные работы продолжаются.

Землетрясение магнитудой 5,7 ранее зафиксировали в северной части Ирана в 35 км северо-западнее города Сельмас. По данным Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН, его эпицентр находился примерно в 6 - 7 км от границы с Турцией.

Напомним, в конце января землетрясение магнитудой 6,8 произошло в турецкой провинции Элязыг. Толчки ощущались в различных районах Турции, а также в Израиле, Ираке и Сирии. Тогда погибли 35 человек.

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