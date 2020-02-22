В Италии за день подтвердили 16 новых случаев коронавируса

Режим обязательного карантина введен для 250 человек, изолированы десять сопредельных населенных пунктов.

В регионе Ломбардия на севере Италии зафиксированы 14 случаев заражения коронавирусом. Еще два случая заражения зафиксированы в городе Падуя в регионе Венето.

Агентство ANSA сообщает, что в реанимацию попал 38-летний житель города Кодоньо в 60 км от Милана. В начале февраля он ужинал с побывавшим в Китае другом, тест которого показал отрицательный результат. Заразились беременная жена и знакомый заболевшего.

Сейчас мужчина с дыхательной недостаточностью находится в реанимации, медики оценивают его состояние как крайне серьезное. Именно поэтому невозможно перевести его в Миланскую больницу Sacco, куда уже доставили его жену.

Остальные инфицированные - также пациенты и врачи больницы Кодоньо.

Речь идет о первых случаях заражения COVID-19 внутри страны. До 21 февраля в Италии было три подтвержденных случая заражения коронавирусом.

В связи с выявлением новых случаев заражения режим обязательного карантина введен для 250 человек, контактировавших с заболевшими. Жителям Кодоньо и девяти сопредельных населенных пунктов (общее число жителей - примерно 40 тыс. человек) рекомендовано не покидать свои дома без крайней необходимости.

По распоряжению местных властей закрыты все общественные учреждения.

"Согласно распоряжению Министерства здравоохранения, все, кто вступал в контакт с инфицированными, будут в обязательном порядке помещены на карантин", - заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Первые случаи заражения коронавирусом в Италии зафиксировали в январе. Власти сразу же приостановили авиасообщение с Китаем, который стал эпицентром распространения Covid-2019.