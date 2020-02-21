​Трамп раскритиковал присуждение "Оскара" фильму "Паразиты": "Что, черт побери, это было?"

Президент США Дональд Трамп раскритиковал решение присудить премию Оскар за лучший фильм южнокорейским "Паразитам".
Об этом пишет The New York Times.
В своем выступлении на предвыборном митинге в Колорадо-Спрингс 20 февраля, Трамп сказал: "Что, черт возьми, это было? У нас достаточно проблем с торговлей в Южной Корее. Вдобавок ко всему, они дают им премию за лучший фильм года. Он был хорош? Не знаю".
Судя по последней фразе, сам фильм президент США не смотрел.
В качестве альтернативы президент США предложил зрителям вернуться к голливудской классике - фильмам "Унесенные ветром" и "Бульвар Сансет".
Американский дистрибьютор фильма - компания Neon - прокомментировала выступление Трампа в своем Twitter: "Понятно. Он не умеет читать".
Напомним, "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо стал первым неанглоязычным фильмом, получившим главную награду Американской Кинокадемии. Фильм также стал первой корейской картиной, отмеченной в номинации "Лучший иностранный фильм" (теперь эта номинация называется "Лучший международный фильм"). Картину также отметили за режиссуру и оригинальный сценарий Пон Чжун Хо (и соавтора сценария Хан Джин Вон).
Социальная сатира "Паразиты" рассказывает историю о том, как семья из четырех бедных безработных, живущих в подвале, нашла работу в богатой семье.
Ранее "Паразиты" стали лауреатом Каннского кинофестиваля.