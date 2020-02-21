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​Трамп раскритиковал присуждение "Оскара" фильму "Паразиты": "Что, черт побери, это было?"

Сам фильм президент США, судя по всему, еще не видел.

​Трамп раскритиковал присуждение "Оскара" фильму "Паразиты": "Что, черт побери, это было?"
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп раскритиковал решение присудить премию Оскар за лучший фильм южнокорейским "Паразитам".

Об этом пишет The New York Times.

В своем выступлении на предвыборном митинге в Колорадо-Спрингс 20 февраля, Трамп сказал: "Что, черт возьми, это было? У нас достаточно проблем с торговлей в Южной Корее. Вдобавок ко всему, они дают им премию за лучший фильм года. Он был хорош? Не знаю".

Судя по последней фразе, сам фильм президент США не смотрел.

В качестве альтернативы президент США предложил зрителям вернуться к голливудской классике - фильмам "Унесенные ветром" и "Бульвар Сансет".

Американский дистрибьютор фильма - компания Neon - прокомментировала выступление Трампа в своем Twitter: "Понятно. Он не умеет читать".

Напомним, "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо стал первым неанглоязычным фильмом, получившим главную награду Американской Кинокадемии. Фильм также стал первой корейской картиной, отмеченной в номинации "Лучший иностранный фильм" (теперь эта номинация называется "Лучший международный фильм"). Картину также отметили за режиссуру и оригинальный сценарий Пон Чжун Хо (и соавтора сценария Хан Джин Вон).

Социальная сатира "Паразиты" рассказывает историю о том, как семья из четырех бедных безработных, живущих в подвале, нашла работу в богатой семье.

Ранее "Паразиты" стали лауреатом Каннского кинофестиваля.

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