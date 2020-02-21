​Трамп раскритиковал присуждение "Оскара" фильму "Паразиты": "Что, черт побери, это было?"

Сам фильм президент США, судя по всему, еще не видел.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал решение присудить премию Оскар за лучший фильм южнокорейским "Паразитам".

Об этом пишет The New York Times.

В своем выступлении на предвыборном митинге в Колорадо-Спрингс 20 февраля, Трамп сказал: "Что, черт возьми, это было? У нас достаточно проблем с торговлей в Южной Корее. Вдобавок ко всему, они дают им премию за лучший фильм года. Он был хорош? Не знаю".

Судя по последней фразе, сам фильм президент США не смотрел.

В качестве альтернативы президент США предложил зрителям вернуться к голливудской классике - фильмам "Унесенные ветром" и "Бульвар Сансет".

Американский дистрибьютор фильма - компания Neon - прокомментировала выступление Трампа в своем Twitter: "Понятно. Он не умеет читать".

Напомним, "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо стал первым неанглоязычным фильмом, получившим главную награду Американской Кинокадемии. Фильм также стал первой корейской картиной, отмеченной в номинации "Лучший иностранный фильм" (теперь эта номинация называется "Лучший международный фильм"). Картину также отметили за режиссуру и оригинальный сценарий Пон Чжун Хо (и соавтора сценария Хан Джин Вон).

Социальная сатира "Паразиты" рассказывает историю о том, как семья из четырех бедных безработных, живущих в подвале, нашла работу в богатой семье.

Ранее "Паразиты" стали лауреатом Каннского кинофестиваля.