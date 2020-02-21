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​Израиль поблагодарил Украину за эвакуацию их гражданина из Уханя

"Такой шаг свидетельствует о настоящей глубокой дружбе между странами и народами двух государств".

​Израиль поблагодарил Украину за эвакуацию их гражданина из Уханя
Фото: jerusalemshots.com

Израиль благодарит Украину за эвакуацию их гражданина из китайского Уханя.

Об этом говорится в сообщении посольства Израиля в Украине.

"Правительство Израиля выражает большую благодарность правительству Украины за поддержку и помощь в эвакуации израильского гражданина из китайского города Ухань вместе с другими гражданами Украины", - говорится в сообщении.

Посольство отмечает, что такой шаг свидетельствует о настоящей глубокой дружбе между странами и народами двух государств.

Напомним, в четверг 45 украинцев и 27 иностранцев (в том числе гражданин Израиля), эвакуированные из китайского Уханя из-за эпидемии коронавируса, прибыли в Украину. Их решили разместить на карантин в медцентре Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области, однако местные жители заблокировали дорогу, чтоб воспрепятствовать этому.

В ходе беспорядков пострадали девятеро полицейских и один гражданский, правоохранители задержали 24 человека.

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