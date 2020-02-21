​Израиль поблагодарил Украину за эвакуацию их гражданина из Уханя

Израиль благодарит Украину за эвакуацию их гражданина из китайского Уханя.
Об этом говорится в сообщении посольства Израиля в Украине.
"Правительство Израиля выражает большую благодарность правительству Украины за поддержку и помощь в эвакуации израильского гражданина из китайского города Ухань вместе с другими гражданами Украины", - говорится в сообщении.
Посольство отмечает, что такой шаг свидетельствует о настоящей глубокой дружбе между странами и народами двух государств.
Міністр закордонних справ Ізраїлю:— Посольство Ізраїлю (@IsraelinUkraine) February 21, 2020
«Ізраїль високо цінює зусилля українського уряду щодо евакуації громадянина Ізраїлю Томера Звулуна з Уханю.
Це ще один приклад міцних відносин між нашими країнами». https://t.co/LM0v8EKcYO
Напомним, в четверг 45 украинцев и 27 иностранцев (в том числе гражданин Израиля), эвакуированные из китайского Уханя из-за эпидемии коронавируса, прибыли в Украину. Их решили разместить на карантин в медцентре Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области, однако местные жители заблокировали дорогу, чтоб воспрепятствовать этому.
В ходе беспорядков пострадали девятеро полицейских и один гражданский, правоохранители задержали 24 человека.