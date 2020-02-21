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Постпред Евросоюза в ООН осудил милитаризацию Крыма

На заседании Генассамблеи рассмотрели ситуацию на временно оккупированных территориях Украины.

Постпред Евросоюза в ООН осудил милитаризацию Крыма
Фото: IOGT International

Попытки России милитаризировать незаконно аннексированный Крым негативно влияют на ситуацию с безопасностью, а также с окружающей средой в регионе.

Об этом на заседании Генассамблеи ООН заявил заместитель постоянного представителя ЕС в ООН Сильвио Гонзато, сообщает Укринформ.

"Российская милитаризация крымского полуострова продолжает оказывать негативное влияние на ситуацию с безопасностью в черноморском регионе и вне его. Мы продолжаем призывать Россию обеспечить беспрепятственный проход по Азовскому морю и к нему согласно международному праву", - сказал Гонзато во время рассмотрения вопроса "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины".

Он также призвал Кремль немедленно освободить украинских рыбаков и вернуть лодку, задержанную в Азовском море 15 февраля.

Кроме этого, Гонзато привлек внимание к негативному влиянию, которое Россия оказывает на окружающую среду Крыма.

Напомним, на Мюнхенской конференции по безопасности президент ФРГ обвинил Россию в аннексии Крыма "без оглядки на международное право".

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