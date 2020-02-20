​В России оправдали священника РПЦ, осужденного в Беларуси за сутенерство

В прошлом году его отправили отбывать наказание в РФ.

В России отменили приговор священнослужителю Русской православной церкви Николаю Кирееву, который был осужден в Беларуси и приговорен к 5,5 годам тюрьмы за попытку организовать вывоз девушек за рубеж для занятия проституцией.

Об этом пишет TUT.by со ссылкой на сообщение Выборгской епархии РПЦ.

Отмечается, что Киреев был оправдан Ленинградским областным судом и освобожден из-под стражи 30 января.

В Беларуси священник был осужден в ноябре 2017 года. Судебные слушания продолжались три недели в закрытом режиме. Россиянина обвиняли в покушении на организацию и использование занятия проституцией другими лицами, сопряженные с вывозом за пределы государства лиц для занятия проституцией - при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

Арестовали отца Николая на автовокзале Витебска, когда он пытался сесть в автобус вместе с 20-летней и 30-летней женщинами. По данным следствия, с апреля по август 2017 года он переписывался в интернете с этими женщинами. Получив их согласие на занятие проституцией, он приехал в Витебск, чтобы доставить их в Россию.

В Беларуси суд приговорил Киреева к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. В результате амнистии срок наказания сократили до 4 лет и 6 месяцев. А в августе 2019 года Киреев отправился отбывать наказание в Россию.