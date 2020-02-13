Лукашенко назвал Беларусь "восточной Швейцарией"

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске и пригласил его посетить Чемпионат мира по хоккею, который состоится в мае этого года.

Об этом сообщает БЕЛТА.

"В Швейцарии пройдет чемпионат мира по хоккею. Я хотел бы пригласить вас посетить один из матчей данного чемпионата. Это был бы первый, такой неофициальный, но очень важный шаг", - сказал Кассис.

"Спасибо. Если так случится, мы Петеру Шпулеру (владелец компании "Штадлер Рейл Групп", которая осуществляет инвестиции в Беларуси, - ред.) поручим организацию этого визита", - ответил Лукашенко.

Он также отметил "добрые политические отношения между странами" и заявил, что пора их "конвертировать в реальную экономику". Лукашенко пригласил швейцарский бизнес инвестировать в Беларусь, назвав страну "восточной Швейцарией".

Он подчеркнул, что Швейцария заслужила свой статус в мире благодаря постоянному нейтралитету и порядочности во взаимоотношениях с другими государствами. По словам Лукашенко, ее внешнеполитическая модель выступает для Беларуси примером.

"Часто, когда говорят о Беларуси, говорят, что это - восточная Швейцария. Я абсолютно не возражаю против такого определения", - сказал Лукашенко, отметив, что между странами есть "небольшие отличия", например - в Беларуси нет гор и, соответственно, привлекательных для туристов горнолыжных курортов.

Напомним, в январе Европейский союз и Беларусь подписали два соглашения с целью упростить визовый режим для белорусских граждан для посещения стран Шенгенской зоны. Эти соглашения еще должны ратифицировать Европарламент и парламент Беларуси, и они вступят в силу после обмена ратификационными грамотами - первый день второго месяца после завершения процедуры. Как ожидают в ЕС, это может произойти в начале июня 2020 года.