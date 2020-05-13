Кабмин запретил украинцам въезжать в Беларусь по внутреннему паспорту

Решение вступит в силу с 1 сентября.

Кабинет министров частично приостановил действие соглашения с Беларусью о безвизовых поездках граждан.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Теперь с 1 сентября граждане Украины не смогут пересекать границу с Беларусью по внутреннему украинскому паспорту.

Согласно пояснительной записке, такое решение "должно ускорить прохождение пунктов пропуска на границе и уменьшить количество случаев подделки паспорта гражданина Украины". Также отмечается, что это должно усилить национальную безопасность.

Изменения коснутся только выезда граждан Украины в Беларусь, а при въезде из Беларуси можно будет использовать украинский паспорт.

Напомним, в 2016 году Беларусь отказалась пускать украинцев по новым ID-паспортам. Сообщалось, что до урегулирования ситуации с МИДом граждане могут пользоваться бумажными документами