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Рада возобновит календарный режим работы с 18 мая

За проголосовал 251 нардеп. 

Рада возобновит календарный режим работы с 18 мая
Фото: facebook/Евгения Кравчук

Верховная Рада проголосовала за возобновление календарного режима работы и пленарных заседаний с 18 мая. За соответствующее постановление №3434 проголосовал 251 нардеп, объявил спикер парламента Дмитрий Разумков.  

Перед голосованием за постановление он подчеркнул, что Рада не останавливала свою работу во время карантина, но функционировала в другом режиме. 

"Поздравляю, с 18 числа будет привычный для нас режим работы", - объявил Дмитрий Разумков. 

Напомним, что во время карантина заседания Верховной Рады проходили во внеочередном режиме. В частности, они созывались президентом и по требованию народных депутатов.

5 мая в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об организации работы Верховной Рады, инициированного главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией. В ней предлагалось завершить карантин в парламенте 18 мая и восстановить с этого дня календарный план работы.

Всеукраинский карантин на заседании Кабмина был продлен до 22 мая, но с 11 мая действуют некоторые ослабления. 

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