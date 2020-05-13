"Батькивщина" зарегистрировала законопроект об общем медицинском страховании

Во фракции утверждают, что проект закона разработан с учетом мирового опыта, особенностей Украины

Депутаты «Батькивщины» зарегистрировали в парламенте законопроект № 3464 о медицинском страховании, который предусматривает создание новой системы финансирования отечественной медицины и обеспечения гарантии равного доступа всех граждан к качественной медицинской помощи. Об этом говорится на сайте партии.

В «Батькивщине» утверждают, что проект закона разработан с учетом мирового опыта, особенностей Украины, возможностей отечественного бюджета, состояния системы здравоохранения и тому подобное.

Финансирование медицинской отрасли, по убеждению авторов документа, должно осуществляться из четырех источников:

- доля средств государственного бюджета и средств фондов социального страхования - до 30%;

- доля средств местных бюджетов - до 10%;

- внебюджетные средства общеобязательного медицинского страхования - 50-60%;

- частные средства граждан (средства добровольного медицинского страхования, благотворительных фондов и международной помощи) - до 15%.

Предполагается, что за бюджетные средства будут профинансированы в частности: экстренная помощь, неотложная стоматологическая и паллиативная помощь, помощь в связи с беременностью и родами, прививки против инфекционных болезней. Также государство будет заниматься борьбой с тяжелыми, редкими и социально-опасными заболеваниями (СПИД, туберкулез, гепатит и т.д.).

"Предложенные в законопроекте механизмы финансирования системы здравоохранения обеспечат людей качественной, доступной, предоставленной по современным стандартам, бесплатной медицинской помощью, будет гарантировать повышение заработной платы медицинских работников со стандартами, принятыми во всем цивилизованном мире, а также создадут условия для эффективной работы учреждений здравоохранения", - говорится в сообщении партии.