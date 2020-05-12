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Тимошенко анонсировала "всеобъемлющий законопроект о страховой медицине"

По словам лидера "Батькивщины", законопроект внесут в парламент.

Тимошенко анонсировала "всеобъемлющий законопроект о страховой медицине"
Фото: pravda.com.ua

Политическая партия "Батькивщина" вносит в парламент всеобъемлющий законопроект о страховой медицине. Об этом в фейсбуке заявил лидер партии Юлия Тимошенко. По ее словам, этот законопроект обеспечит людей качественной медициной, а врачей достойными европейскими зарплатами.

"Власть не оправдала надежды людей и не смогла выплатить обещанные заработные платы врачам - тем, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом и каждый день спасают человеческие жизни. Это вопиющая несправедливость. Дальше так продолжаться не может - медработники должны получать европейские зарплаты, а люди - качественную медицинскую защиту", - отметила Тимошенко.

Ситуацию в отношении медиков парламентарий называет несправедливой.

«Это несправедливо. Так же несправедливо, как отношение власти к малому бизнесу, как продажа сельскохозяйственной земли, как работающий в карантин ресторан «Велюр», как "Мрия", которая возит коммерческие грузы под крышей президентской команды, как парки, которые закрывают от людей для «психологического эффекта», - отметила Юлия Тимошенко.

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