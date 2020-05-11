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"Европейская солидарность" призывает власть дать оценку чиновникам, которые запрещают выезд на работу в Европу

«Безвиз» превратился в «безвыезд», говорят в партии.

"Европейская солидарность" призывает власть дать оценку чиновникам, которые запрещают выезд на работу в Европу
Фото: eurosolidarity.org

Партия «Европейская Солидарность» требует от власти остановить грубые нарушения конституционного права граждан на свободное передвижение и немедленно дать оценку чиновникам, которые "силой удерживают в Украине граждан, имеющих законную работу в странах Европейского Союза". Об этом говорится в заявлении партии.

"Власть Зеленского не только хочет забрать у украинцев возможность свободно передвигаться по Европе, но и возвращает нас в худших советских практик, когда гражданин вынужден был обращаться к чиновникам за так называемой выездной визой - разрешением выезда за границу. Власть Зеленского . Пока украинцы хотят, чтобы Украина постоянно приближалась к членству в Европейском Союзе, Зеленский упорно ведет нас в СССР", - считают в "ЕС".

В партии считают, что украинцы имеют право работать там, где найдут лучшую работу.

"Власть должна сдерживать миграцию созданием в Украине конкурентных рабочих мест, условий труда, стимулами для бизнеса ликвидировать теневое трудоустройства. Однако власть в своей типичной популистской манере считает, что для решения проблемы миграции надо просто закрыть границы. Правовая и экономически развитая европейская страна, а не новые стены и запреты, должно быть лучшим стимулом для Украинской жить и работать в Украине", - говорится в заявлении "Евросолидарности".

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