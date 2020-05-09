Зеленский о выезде сезонных работников: "Пожалуйста, рабства в Украине нет"

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет блокировать выезд работников за границу при условии предоставления страной-заказчиком контракта на работу хотя бы на три месяца.
Об этом глава государства заявил во время брифинга на Закарпатье, передает Укринформ.
"Мы никому ничего не блокируем... Мы объяснили, что когда у нас идет карантин, его нужно соблюдать. Это надо понять... Мы отпускаем граждан на эти работы – при условии, что нам показывают копию контракта с человеком на как минимум три месяца работы", - сообщил Зеленский.
Президент отметил, что сейчас многие страны прислали заказ на рейсы для украинских рабочих. Среди них – Германия, Италия, Финляндия, Польша.
"Когда страна, которая связывается с нами по дипломатическим связям, берет на себя обязательство обеспечить наших граждан жильем, медицинской страховкой – мы можем быть уверены, что, если что-то с нашим гражданином случится, его не выбросят на улицу", - считает президент.
"Хотите работать за границей – пожалуйста, рабства в Украине нет", - добавил Зеленский.
Напомним, ранее Вадима Пристайко назначили ответственным за переговоры со странами, которые хотят привлечь украинцев к сезонным работам. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в Кабмин такие заявки уже поступают, и каждый запрос будет рассматриваться отдельно, а решение будут принимать исходя из текущей эпидемической ситуации.
По словам Пристайко, на сезонные работы смогут выехать несколько тысяч украинцев.
После скандала с блокировкой чартеров с работниками, правительство все же позволило спецрейсы для украинских сезонных рабочих. Работники смогли вылететь сначала в Лондон, а затем в Хельсинки. 5 мая МАУ выполнила третий спецрейс с украинскими сезонными рабочими - во Франкфурт.
8 мая еще 200 украинцев вылетели специальным рейсом на сезонные заработки в Австрию.