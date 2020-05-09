Зеленский о выезде сезонных работников: "Пожалуйста, рабства в Украине нет"

Однако разрешение на трудовую миграцию будут давать при условии контракта не менее чем на три месяца.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет блокировать выезд работников за границу при условии предоставления страной-заказчиком контракта на работу хотя бы на три месяца.

Об этом глава государства заявил во время брифинга на Закарпатье, передает Укринформ.

"Мы никому ничего не блокируем... Мы объяснили, что когда у нас идет карантин, его нужно соблюдать. Это надо понять... Мы отпускаем граждан на эти работы – при условии, что нам показывают копию контракта с человеком на как минимум три месяца работы", - сообщил Зеленский.

Президент отметил, что сейчас многие страны прислали заказ на рейсы для украинских рабочих. Среди них – Германия, Италия, Финляндия, Польша.

"Когда страна, которая связывается с нами по дипломатическим связям, берет на себя обязательство обеспечить наших граждан жильем, медицинской страховкой – мы можем быть уверены, что, если что-то с нашим гражданином случится, его не выбросят на улицу", - считает президент.

"Хотите работать за границей – пожалуйста, рабства в Украине нет", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее Вадима Пристайко назначили ответственным за переговоры со странами, которые хотят привлечь украинцев к сезонным работам. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в Кабмин такие заявки уже поступают, и каждый запрос будет рассматриваться отдельно, а решение будут принимать исходя из текущей эпидемической ситуации.

По словам Пристайко, на сезонные работы смогут выехать несколько тысяч украинцев.

После скандала с блокировкой чартеров с работниками, правительство все же позволило спецрейсы для украинских сезонных рабочих. Работники смогли вылететь сначала в Лондон, а затем в Хельсинки. 5 мая МАУ выполнила третий спецрейс с украинскими сезонными рабочими - во Франкфурт.

8 мая еще 200 украинцев вылетели специальным рейсом на сезонные заработки в Австрию.