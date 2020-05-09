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В Украину за сутки из-за границы вернулись почти 700 граждан

Аэропорт "Борисполь" принял пять спецрейсов.

В Украину за сутки из-за границы вернулись почти 700 граждан
Фото: https://dpsu.gov.ua

В Украину 8 мая вернулись почти 700 граждан, которые застряли за рубежом из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

В пятницу в международный аэропорт "Борисполь" прибыли специальные эвакуационные рейсы из Гамбурга (Германия), Франкфурта (Германия), Амстердама (Нидерланды), Шарджа (Египет) и Лондона (Британия).

"В обязательном порядке стражи границы провели температурный скрининг каждого пассажира. Лиц с повышенной температурой тела не выявлено. Также ни один из пассажиров не жаловался на самочувствие", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за минувшие сутки пограничники оформили на въезд и выезд более 13 тысяч граждан.

Ранее сообщалось, что 7 мая в Украину из-за границы вернулись почти 800 граждан. Украинцев эвакуировали рейсами из Копенгагена, Аликанте, Милана и двумя авиарейсами из Мадрида.

Напомним, что всех эвакуированных украинцев делят на две группы. Первая - те, у кого есть смартфоны, чтобы установить приложения "Дия" для контроля за обсервацией. Они вводят адрес, по которому обязуются самоизолироваться, и обязаны находиться по нему две недели.

Вторая - люди без смартфонов. Они будут проходить обсервацию "в классическом формате", то есть в подготовленных государством локациях.

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